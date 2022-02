Ukraine-L'UE convient du gel des avoirs de Poutine et Lavrov

(Actualisé avec précisions)

par Gabriela Baczynska et Sabine Siebold

BRUXELLES, 25 février (Reuters) - Les pays de l'Union européenne sont convenus vendredi de geler les avoirs européens du président russe Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, alors que Kiev a appelé les Vingt-Sept à prendre rapidement des mesures plus fortes pour punir Moscou de l'invasion en Ukraine.

Cette décision, confirmée par l'Elysée, a été prise lors d'une réunion des ambassadeurs des pays membres du bloc communautaire, tandis que les ministres des Affaires étrangères de l'UE devaient définir dans la journée les contours du nouveau paquet de sanctions contre la Russie annoncé à l'issue du sommet extraordinaire organisé jeudi soir à Bruxelles.

Les sanctions contre Vladimir Poutine et son chef de la diplomatie s'inscrivent dans le cadre d'un troisième ensemble de mesures contre Moscou, qui pourraient cibler "bien davantage" d'oligarques russes, a déclaré un représentant européen, ajoutant que l'UE agissait "aussi vite que possible".

"Il s'agit d'un signal politiquement important", a dit pour sa part un haut diplomate européen à propos de la décision des Vingt-Sept de cibler le président russe et son ministre des Affaires étrangères.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président ukrainien Volodimir Zelenski a appelé l'UE à agir plus rapidement et avec plus de fermeté face à Moscou, jugeant les sanctions européennes insuffisantes et accusant les Vingt-Sept de politique politicienne alors même que les forces russes avançaient vers Kiev.

"Vous pouvez encore stopper cette agression. Vous devez agir rapidement", a-t-il dit, ajoutant qu'il fallait que l'UE envisage d'interdire les entrées russes dans le bloc communautaire, de couper la Russie du réseau interbancaire SWIFT et d'instaurer un embargo sur le pétrole.

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réunissaient dans la journée à Bruxelles pour définir les contours précis des sanctions convenues lors du sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement européens.

Les Vingt-Sept ont imité les Etats-Unis et d'autres pays en décidant notamment de restreindre l'accès de la Russie à des secteurs technologiques et financiers majeurs.

Toutefois, ils sont convenus de ne pas toucher aux importations énergétiques de la Russie, ni de couper le pays du réseau SWIFT - sur objection notamment de l'Allemagne et de l'Italie.

A Paris, où il présidait vendredi une réunion des ministres des Finances de l'UE, Bruno Le Maire a déclaré qu'exclure la Russie du réseau SWIFT était une "option" mais qu'il s'agissait d'une "arme nucléaire financière", à utiliser en dernier recours. (avec Philip Blenkinsop à Bruxelles et Leigh Thomas à Paris; version française Jean Terzian, édité par Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)