KYIV, 2 septembre (Reuters) - Un tribunal ukrainien a ordonné samedi le placement en détention pour deux mois de l'homme d'affaires Ihor Kolomoïsky, accusé de fraude et de blanchiment d'argent, une décision spectaculaire à l'encontre de l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays.

L'arrestation de Kolomoïsky, qui fait l'objet de sanctions américaines, intervient alors que Kyiv tente de montrer aux occidents les progrès accomplis en matière de lutte contre la corruption.

Le magnat ukrainien est l'un des hommes les plus riches du pays et un ancien allié du président Volodimir Zelensky, qui a lancé une campagne de répression contre les "oligarques" fin 2021, avant que la Russie ne déclenche son invasion de l'Ukraine.

Originaire de la ville de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, Ihor Kolomoïsky possède un éventail d'actifs, dont l'une des chaînes de télévision les plus influentes du pays.

"Il a été établi qu'entre 2013 et 2020, Ihor Kolomoïsky a blanchi plus d'un demi-milliard de hryvnias (14 millions de dollars ou 12 millions d'euros) en les retirant à l'étranger et en utilisant l'infrastructure des banques sous (son) contrôle", écrit le tribunal.

Dans son compte rendu quotidien, Volodimir Zelenskiy a semblé faire une allusion indirecte à l'affaire Ihor Kolomoïsky, remerciant les forces de l'ordre d'avoir fait preuve de détermination pour porter devant la justice des dossiers de longue date.

"Il n'y aura sans aucun doute plus de décennies de statu quo pour ceux qui ont pillé l'Ukraine et se sont placés au-dessus de la loi et de toutes les règles (...) La loi doit fonctionner", a-t-il déclaré.

Selon la chaîne Radio Liberty, les avocats d'Ihor Kolomoïsky ont déclaré que leur client ferait appel de la décision de la décision du tribunal de Kyiv, remettant en cause la légalité de la procédure.

Ils ont ajouté qu'il n'avait pas l'intention de verser la caution de près de 14 millions de dollars nécessaire à sa libération.

Ihor Kolomoïsky n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire. (Reportage Ron Popeski et Maria Starkova, version française Claude Chendjou)