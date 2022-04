Ukraine-La Croix-Rouge va tenter une nouvelle évacuation de Marioupol

par James Mackenzie

ZAPORIJJIA, 2 avril (Reuters) - Un convoi de la Croix-Rouge doit se rendre ce samedi à Marioupol pour tenter une nouvelle fois d'évacuer des civils de la ville portuaire assiégée du sud-est du pays, alors que les forces russes semblent se regrouper en vue de nouvelles attaques dans la région.

Encerclée depuis les tout premiers jours de l'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée le 24 février, Marioupol, principal port ukrainien sur la mer d'Azov, est le principal objectif de Moscou dans la région du Donbass et plusieurs dizaines de milliers de personnes y sont piégées, avec un accès de plus en plus restreint à l'eau potable et à la nourriture.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a envoyé vendredi à Marioupol une équipe chargée d'escorter un convoi de plus de 50 bus et de véhicules privés afin d'évacuer une partie de la population civile mais cette équipe a renoncé, jugeant que les conditions d'une évacuation n'étaient pas réunies.

"(Nos équipes) tenteront à nouveau samedi de faciliter le passage des civils en toute sécurité" a déclaré le CICR dans un communiqué.

De son côté, Olexi Arestovitch, un conseiller du président ukrainien, Volodimir Zelensky, a déclaré que Kyiv s'attendait à de bonnes nouvelles ce week-end concernant l'évacuation de civils de Marioupol.

"Notre délégation est parvenue à un accord à Istanbul afin de permettre des évacuations", a-t-il dit à la télévision ukrainienne en référence aux négociations avec la Russie cette semaine en Turquie.

"Je crois qu'aujourd'hui ou peut-être demain, nous aurons de bonnes nouvelles concernant l'évacuation des habitants de Marioupol."

Depuis le début du conflit, la Russie et l'Ukraine sont convenues de la mise en place de couloirs humanitaires, qui ont permis l'évacuation de milliers de civils.

LES FORCES RUSSES SE REGROUPENT DANS LE DONBASS, DIT ZELENSKY

Dans une allocution vidéo, Volodimir Zelensky a prévenu que les forces russes s'étaient déplacées vers la région du Donbass et vers le nord-est de l'Ukraine en direction de la ville de Kharkiv, deuxième ville du pays, où des frappes russes ont déjà gravement endommagé des zones urbaines.

Moscou continue de présenter l'invasion de l'Ukraine comme une "opération spéciale" visant à "dénazifier" le pays et à en chasser un régime présenté comme corrompu.

"J'espère qu'il y a encore des solutions concernant la situation à Marioupol", a dit Volodimir Zelensky. "Le monde entier se doit de réagir à cette catastrophe humanitaire."

A Tchouhouïv, une ville de la région de Kharkiv, de nombreuses victimes blessées par des éclats d'obus et des coups de feu ont été admises à l'hôpital.

"Un autobus a été ciblé. Nous étions dans un bus rempli de civils. Il y avait environ 20 personnes à l'intérieur, 14 ont survécu. Il y avait huit corps sans vie", a déclaré à Reuters une femme qui a dit se nommer Ioulia.

Une autre passagère du bus, Alina Chegourets, a raconté que "les fenêtres ont commencé à vibrer, puis j'ai vu ce qui ressemblait à des trous. Des balles ont commencé à voler au-dessus (de nous). De la poudre, de la fumée... Je criais et j'en avais plein la bouche."

Les sirènes d'alertes ont retenti samedi matin dans plusieurs villes d'Ukraine et l'état-major général des forces armées ukrainiennes a fait état de frappes aériennes russes sur les villes de Sievierodonetsk et Roubijne, dans la région de Louhansk.

Le sous-secrétaire général de l'Onu chargé des affaires humanitaires et de la coordination des services de secours, Martin Griffiths, doit se rendre dimanche à Moscou puis à Kyiv, dans le but de favoriser un cessez-le-feu humanitaire, a déclaré à la presse le Secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres.

(avec la contribution des rédactions de Reuters, rédigé par Rami Ayyub; version française Camille Raynaud et Marc Angrand)