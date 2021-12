Ukraine-La France et l'Allemagne appellent au respect du cessez-le-feu

PARIS, 23 décembre (Reuters) - La France et l'Allemagne ont appelé les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes à respecter totalement le cessez-le-feu instauré le 22 juillet 2020 dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé jeudi les porte-paroles des ministères français et allemand et des Affaires étrangères dans un communiqué conjoint.

"Nous appelons les parties à respecter le cessez-le-feu et à poursuivre les discussions sur de nouvelles mesures dans le domaine humanitaire, notamment l'ouverture de points de passage et un échange de prisonniers, ainsi que sur le reste des conclusions du sommet de Paris de 2019", était-il dit dans le communiqué. (Rédigé par Camille Raynaud)