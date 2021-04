PARIS, 3 avril (Reuters) - La France et l'Allemagne sont préoccupées par la multiplication des violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine et appellent à la "désescalade immédiate" des tensions, ont indiqué les deux pays dans un communiqué commun de leur ministère des Affaires étrangères publié samedi.

"La France et l’Allemagne sont préoccupées par la multiplication des violations du cessez-le-feu, alors que la situation s’était stabilisée depuis juillet 2020 dans l’est de l’Ukraine", est-il indiqué.

"Nous suivons avec une grande vigilance la situation, en particulier les mouvements de forces russes, et appelons les parties à la retenue et à la désescalade immédiate des tensions".

Jeudi, l'Union européenne a accusé la Russie d'avoir lancé une campagne de conscription en Crimée, en violation du droit international.

Moscou avait assuré plus tôt dans la journée que ses récents mouvements de troupes et de matériel près de la frontière avec l'Ukraine n'étaient pas une menace.

"Nous réaffirmons notre soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues", indiquent la France et l'Allemagne dans leur communiqué commun.

"En tant que médiateurs au sein du format Normandie, la France et l’Allemagne poursuivent leurs efforts en vue de la pleine mise en œuvre des accords de Minsk et les négociations se poursuivent régulièrement à cet effet", ajoutent les deux pays.

