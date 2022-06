Ukraine-La Russie frappe à nouveau Kyiv, contre-attaque de l'Ukraine à Sievierodonetsk

KYIV, 5 juin (Reuters) - Epargnée pendant plus d'un mois, la capitale ukrainienne Kyiv a de nouveau été la cible de missiles russes dimanche matin tandis que sur le front est de l'Ukraine, les forces ukrainiennes ont repris la moitié de la ville industrielle de Sievierodonetsk.

Deux quartiers dans la périphérie de Kyiv, où on pouvait voir des colonnes de fumée noire, ont été frappés. La Russie affirme avoir frappé un centre de réparation de chars provenant de pays d'Europe de l'Est.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué que la Russie avait effectué des frappes en tirant des missiles de longue portée depuis la mer Caspienne.

Au moins une personne a été transportée à l'hôpital mais aucun mort n'est pour le moment à déplorer suite aux frappes de missiles.

"Le Kremlin recourt à de nouvelles attaques sournoises. Les frappes de missiles d'aujourd'hui sur Kiev n'ont qu'un seul but: tuer le plus grand nombre de personnes possible", a écrit sur Twitter, Mikhaïlo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky.

Ces dernières semaines, les forces russes ont concentré leur offensive sur les fronts est et sud de l'Ukraine. Mais la Russie mène des frappes dans d'autres secteurs pour affaiblir les infrastructures militaires ukrainiennes et bloquer les livraisons d'armes venant des pays occidentaux.

A Sievierodonetsk, ville industrielle considérée comme déterminante pour le contrôle du Donbass, après avoir perdu du terrain face à l'avancée russe dans d'intenses combats, les forces ukrainiennes ont mené une contre-attaque qui a pris par surprise l'armée russe.

DIVISEE EN DEUX

Selon le gouverneur de la province de Louhansk, Serhiy Haidaï, les forces ukrainiennes ont désormais repris le contrôle de la moitié de la ville et continuent de repousser les Russes.

"La situation a été difficile, les Russes ont contrôlé 70% de la ville. Mais au cours des deux derniers jours, ils ont été repoussés", a dit le gouverneur à la télévision ukrainienne. "La ville est maintenant, plus ou moins, divisée en deux."

Ces affirmations n'ont pas pu être vérifiées de façon indépendante.

Moscou de son côté assure que ses troupes progressent toujours dans la ville industrielle.

D'après l'armée ukrainienne, les forces russes continuent de mener des assauts avec l'appui de l'artillerie et contrôlent la partie est de Sievierodonetsk.

Autre signe que les ukrainiens étaient parvenus à freiner la progression des russes : les évacuations de civils ont pu reprendre dans la partie de la province de Luhansk tenue par les Ukrainiens dimanche et 98 personnes ont pu s'échapper, a précisé le gouverneur de la province.

Les forces russes tentent depuis des semaines d'encercler les Ukrainiens dans la région. Les évacuations s'étaient interrompues la semaine dernière après la mort d'un journaliste français, tué dans des bombardements.

FREINER LES RUSSES

Le ministre de la Défense britannique a déclaré dimanche que les attaques ukrainiennes à Sievierodonetsk dans les dernières 24 heures étaient susceptibles de nuire grandement aux Russes au point de leur faire perdre l'ascendant qu'ils avaient pris.

Les Russes progressaient par ailleurs dans les derniers jours dans la région voisine de Donetsk au nord de la rivière Severski Donets, laissant penser qu'ils se dirigeaient vers la ville de Sloviansk.

Selon les autorités ukrainiennes, au moins huit personnes ont été tuées et onze ont été blessées dans des bombardements russes dans la province pendant la nuit.

Dans une allocution prononcée dimanche à Rome, le pape François a fait savoir que plus de 100 jours s'étaient écoulés depuis "le début d'une agression armée contre l'Ukraine". Il a qualifié la guerre de "négation du rêve de Dieu".

Le président russe Vladimir Poutine a quant à lui prévenu les pays occidentaux que la Russie frapperait de nouvelles cibles si les Etats-Unis commencent à fournir à l'Ukraine des missiles de longue portée, a rapporté dimanche l'agence de presse TASS.

Vladimir Poutine considère que les livraisons d'armes à l'Ukraine ont pour but de faire durer le conflit.

Les Etats-Unis ont dit la semaine dernière qu'ils enverraient des missiles de moyenne portée en Ukraine. Cette décision intervient après que Kyiv s'est engagé à ne pas utiliser ces missiles contre des cibles en Russie. (Reportage Natalia Zinets, Pavel Polityuk et Lidia Kelly, version française Matthieu Protard et Caroline Pailliez)