13 mars (Reuters) - La Russie n'est pas opposée à une prolongation de l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire mais seulement pour une période de 60 jours, a déclaré lundi le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par l'agence Ria Novosti.

Sergueï Riabkov s'est entretenu d'une telle prolongation avec des responsables des Nations unies lundi à Genève.

L'accord conclu l'an dernier sous l'égide de l'Onu et de la Turquie expire le 18 mars et l'Ukraine aimerait le prolonger d'un an et l'étendre à d'autres ports que celui d'Odessa.

La Russie avait précédemment dit qu'elle accepterait de prolonger l'accord sur les céréales de la mer Noire si les intérêts de ses propres producteurs agricoles étaient pris en compte.

Les exportations agricoles de la Russie n'ont pas été explicitement visées par les sanctions occidentales, mais Moscou affirme que les restrictions imposées sur ses secteurs des paiements, de la logistique et de l'assurance constituent un obstacle à l'exportation de ses propres céréales et engrais.

Un haut fonctionnaire ukrainien qui a participé aux pourparlers sur l'accord initial a déclaré que Kyiv considérait une prolongation de 60 jours comme une violation des termes de l'accord.

"L'accord stipule clairement que des prolongations sont possibles pour un minimum de 120 jours", a-t-il dit à Reuters. "Pour prolonger de 60 jours, il faut modifier l'accord".

De leur côté, les Nations Unies ont indiqué dans un communiqué que l'Onu ferait tout pour préserver l'intégrité de l'accord et assurer sa continuité.

Selon le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, les négociations se trouvent à un "moment critique".

"Nous savons que le monde en a besoin", a dit Ned Price. "Nous espérons et nous nous attendons à ce qu'il soit prolongé et élargi". (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber et Emma Farge à Genève; Michael Hogan à Hambourg, Pavel Polityuk à Kyiv, Michelle Nichols à New York et Humeyra Pamuk à Washington, version française Tangi Salaün et Kate Entringer)