Ukraine-La Russie revendique le contrôle de la région de Kherson

26 avril (Reuters) - L'armée russe contrôle entièrement la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré mardi le ministère de la Défense à Moscou, cité par l'agence Interfax.

Les forces russes se sont aussi emparées de territoires dans les régions de Zaporijjia et Mykolaïv, dans cette même partie de l'Ukraine, et de la région de Kharkov dans l'Est, a dit un responsable du ministère russe de la Défense cité par Interfax. (Reportage David Ljunggren, version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)