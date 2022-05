Ukraine: La Russie tire des missiles dans l'Est et le Sud

DOBROPILLIA/KYIV, Ukraine (Reuters) - L'armée russe a tiré des missiles samedi dans l'Est et le Sud de l'Ukraine, ont rapporté des responsables ukrainiens, alors que des femmes et des enfants ont été évacués de l'usine d'Azovstal, dans le port assiégé de Marioupol, où ils s'étaient terrés pendant plus d'une semaine.

Faute d'avoir pu s'emparer de Kyiv, lors d'une offensive qui a laissé dernière elle un champ de ruines, tué des milliers de personnes et forcé cinq millions d'Ukrainiens à fuir à l'étranger, la Russie se concentre désormais sur l'est et le sud de l'Ukraine.

Les forces russes se sont emparées de la ville de Kherson, dans le Sud de l'Ukraine, et, le 21 avril, Moscou a revendiqué sa victoire à Marioupol bien que des centaines de soldats et de civils ukrainiens aient trouvé refuge dans l'aciérie d'Azovstal.

Les Nations unies ont demandé instamment un accord d'évacuation. Un soldat ukrainien se trouvant à l'intérieur de l'usine a annoncé qu'une vingtaine de femmes et d'enfants avaient pu sortir.

"Nous sortons les civils des décombres avec des cordes - les plus âgés, les femmes, les enfants", a dit Sviatoslav Palamar.

Le soldat a déclaré que la Russie et l'Ukraine respectaient un cessez-le-feu local et qu'il espérait que les civils qui avaient pu être évacués pourraient se rendre à Zaporijjia, au Nord-Ouest.

Ni la Russie ni les Nations unies n'ont fait de commentaires sur les évacuations. Des centaines d'Ukrainiens se trouvent encore dans l'aciérie, ont dit des responsables ukrainiens.

FRAPPE SUR ODESSA

Un missile russe tiré de Crimée a touché la piste de l'aéroport d'Odessa, qui est désormais impraticable, a déclaré le gouverneur d'Odessa, Maksim Martchenko, précisant qu'aucun blessé n'était à déplorer.

L'armée ukrainienne a annoncé que l'aéroport ne pouvait plus être utilisé. Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est engagé à reconstruire l'aéroport, déclarant lors de son allocution quotidienne qu'"Odessa n'(oublierait) jamais le comportement de la Russie à son égard".

Moscou n'a fait aucun commentaire sur cette frappe.

L'assaut de Moscou dans le sud vise en partie à relier la région à la Crimée, annexée en 2014, alors qu'elle cherche à s'emparer de la totalité du Donbass, constitué des provinces de Louhansk et Donetsk déjà contrôlées en partie par les séparatistes pro-russes.

Volodimir Zelensky a déclaré lors de son allocution que la Russie "rassemblait des forces supplémentaires pour mener de nouvelles attaques contre notre armée dans l'Est du pays", et qu'elle "essayait d'accentuer la pression sur le Donbass".

Moscou qualifie la guerre lancée le 24 février d'"opération militaire spéciale" pour désarmer et "dénazifier" l'Ukraine, défendre les russophones contre la persécution et empêcher les Etats-Unis d'utiliser le pays pour menacer la Russie.

L'Ukraine accuse les soldats russes d'avoir perpétré des atrocités dans la région de Kyiv au début du mois, ce que Moscou dément.

Des pourparlers de paix se poursuivaient entre les deux parties, sans avancée à ce stade.

"TOUT EST DÉTRUIT"

Les Etats-Unis et leurs alliés européens ont imposé des sanctions à la Russie, et fourni des armes et une aide humanitaire à l'Ukraine.

Le président américain Joe Biden, a demandé au Congrès d'approuver un plan d'aide de 33 milliards de dollars (31,3 milliards d'euros) pour l'Ukraine, dont 20 milliards d'aide militaire.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré samedi que son pays continuerait "à donner aux Ukrainiens l'équipement dont ils ont besoin pour se défendre".

A Dobropillia, une ville minière de la province de Donetsk, l'onde de choc d'une frappe russe a fait voler en éclats les fenêtres d'un immeuble d'habitations et laissé un large cratère dans la cour.

Andriy, un résident qui a refusé de donner son nom de famille, a déclaré à Reuters que sa compagne, qui se trouvait dans une pièce en face de la cour au moment du choc, avait perdu connaissance.

"Grâce à Dieu, les quatre enfants étaient dans la cuisine", a-t-il dit. Leur salon a été détruit.

Les occupants de l'immeuble tentaient de récupérer ce qui pouvait l'être au milieu des décombres.

"Vers 09h20, ce bonheur nous est arrivé. Tout a été détruit", témoigne Oleh d'un ton sarcastique.

La Russie a fait état de frappes ukrainiennes sur son territoire.

Les autorités de Bryansk, région frontalière de l'Ukraine et de la Biélorussie, ont déclaré que la défense anti-aérienne avait déjoué une attaque de l'aviation ukrainienne. Un terminal pétrolier russe a été atteint dans les combats.

Dans la région de Koursk, au sud de Bryansk, des obus ont été tirés du sol ukrainien vers un point de contrôle russe, a déclaré le gouverneur Roman Starovoït, qui ne signale ni blessé ni dégât matériel.

L'Ukraine n'a pas revendiqué ces frappes mais a qualifié une série d'explosions qui s'est produite mercredi dans le Sud de la Russie de revanche et de "karma" accumulé par Moscou depuis le début de l'invasion.

(Avec la contribution des journalistes de Reuters, rédigé par Rami Ayyub et Clarence Fernandez; version française Camille Raynaud)

par Hamuda Hassan, Jorge Silva et Natalia Zinets