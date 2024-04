MOSCOU, 7 avril (Reuters) - Les autorités prorusses contrôlant la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine, ont fait état dimanche d'une frappe contre le dôme du sixième réacteur de l'installation, sans qu'elle ne fasse de dommages.

Plus tôt, l'administration de la centrale avait signalé une attaque de drone qui avait endommagé un camion garé près de la cantine, a rapporté l'agence de presse russe TASS.

Selon les responsables de la centrale, les niveaux de radiation sont restés les mêmes après les deux attaques.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.

De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré avoir été informée de l'attaque de drone sur le site dimanche.

"Les experts de l'AIEA ont été informés par la centrale nucléaire de Zaporijjia qu'un drone avait explosé sur le site aujourd'hui. Cette détonation est conforme aux observations de l'AIEA", a-t-elle ajouté sur le réseau social X.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est contrôlée par la Russie depuis mars 2022, date à laquelle ses forces se sont emparées d'une grande partie de la région, dans le sud-est de l'Ukraine.

La centrale est proche des lignes de front, et l'Ukraine et la Russie s'accusent régulièrement de frappes contre l'installation et de risquer une catastrophe nucléaire. (Rédigé par Felix Light et Francois Murphy ; version française Kate Entringer)