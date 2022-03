Ukraine-La centrale nucléaire de Zaporojie en flammes après une attaque russe

4 mars (Reuters) - La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, la plus grande d'Europe, était en flammes vendredi matin à la suite d'une attaque menée par l'armée russe, a déclaré dans un message publié en ligne le maire d'Energodar, ville située à proximité.

Dimitro Orlov avait fait part auparavant de combats intenses entre les forces ukrainiennes et russes près de ce site, dans le sud-est de l'Ukraine.

"En conséquence des bombardements ennemis incessants contre des bâtiments et des unités de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, la centrale de Zaporojie est en feu", a-t-il dit via le service de messagerie Telegram, sans donner davantage de précisions. (Reportage David Ljunggren; version française Jean Terzian)