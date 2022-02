Ukraine-La "guerre durera" et aura des conséquences sur le secteur agricole français-Macron

PARIS, 26 février (Reuters) - La "guerre durera" après l'offensive de l'armée russe contre l'Ukraine, qui aura des répercussions sur le secteur agricole français, a annoncé samedi le président français Emmanuel Macron.

"Cette guerre durera (...) l’ensemble des crises qu’il y aura derrière auront des conséquences durables (...)", a déclaré le chef de l'Etat lors d'un passage écourté au salon de l'Agriculture à Paris qu'il a inauguré dans la matinée.

"La guerre est revenue en Europe", a déclaré Emmanuel Macron, qui a précisé qu'elle était à la seule initiative de son homologue russe, Vladimir Poutine.

Le président français a convoqué un conseil restreint de défense et de sécurité nationale ce samedi à 17h00 sur la situation en Ukraine, a annoncé l'Elysée.

Le conflit entre Moscou et Kiev et les sanctions prises par les grandes puissances occidentales contre la Russie auront un impact sur les exportations françaises, "du vin aux céréales et beaucoup d'autres secteurs", a déclaré Emmanuel Macron aux représentants du monde agricole.

"Ce ne sera pas sans conséquence sur l’augmentation des coûts de l’énergie. Ce ne sera pas sans conséquence sur l’alimentation du bétail, son coût, (...) nous sommes en train de bâtir (…) un plan de résilience, d’abord pour sécuriser pour nos filières nos intrants, ensuite pour essayer au maximum de bâtir des boucliers en termes de coûts au niveau national et européen", a ajouté Emmanuel Macron.

En dépit des avertissements des Occidentaux, Vladimir Poutine a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une offensive terrestre, maritime et aérienne pour envahir l'Ukraine, menaçant l'ordre sécuritaire de l'Europe.

Les cours des matières premières ont flambé ces derniers jours, que ce soit le pétrole - dont la Russie est l'un des plus grands producteur mondial - l'aluminium ou le blé. (Laetitia Volga, avec Tassilo Hummel et Gus Trompiz)