par Dan Peleschuk

KYIV, 28 avril (Reuters) - Les combats dans l'est de l'Ukraine font rage et les troupes de Kyiv se sont repliées sur de nouvelles positions dans au moins trois zones le long du front, a déclaré dimanche le chef de l'armée ukrainienne, le colonel-général Oleksandre Syrskyi.

S'exprimant sur la messagerie Telegram, Oleksandre Syrskyi a souligner que les troupes russes ne cessaient de progresser dans l'est de l'Ukraine, les combats se concentrant près de la ville de Tchasiv Iar et au nord-ouest d'Avdiïvka, des localités dont les forces russes se sont emparées en février.

Il a également noté que les troupes ukrainiennes avaient pris de nouvelles positions à l'ouest des villages de Berdytchi et Semenivka, tous deux au nord d'Avdiïvka, et de Novomykhaïlivka, plus au sud, près de la ville de Maryinka.

"En général, l'ennemi a remporté certains succès tactiques dans ces zones, mais n'a pas pu obtenir de bénéfices opérationnels", a-t-il dit.

Oleksandre Syrskyi a ajouté que de nouvelles brigades ukrainiennes étaient réparties dans ces zones pour remplacer les unités ayant subi des pertes.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche que les forces russes avaient pris le contrôle du village de Novomykhaïlivka, près de Berdytchi. L'armée ukrainienne n'a pas commenté ces affirmations.

L'Ukraine attend actuellement une cargaison d'aide militaire américaine, qui, selon les responsables, est essentielle pour contenir l'invasion russe, déclenchée en février 2022. (Reportage Dan Peleschuk, version française Claude Chendjou)