2 avril (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré samedi que la situation dans l'est de l'Ukraine restait extrêmement compliquée et que la Russie se préparait à effectuer de nouvelles frappes dans la région du Donbass et contre la ville de Kharkiv.

Dans une allocution vidéo, le président ukrainien a indiqué que les forces russes se retiraient du nord du pays, lentement mais sensiblement. (Reportage David Ljunggren; version française Camille Raynaud)