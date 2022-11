Ukraine: La ville assiégée de Bakhmout tient bon, dit le maire adjoint

BAKHMOUT, UKRAINE (Reuters) - Les habitants de la ville assiégée de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, vivent dans des conditions désastreuses, des civils étant tués et blessés chaque jour, a déclaré samedi le maire adjoint, alors que les combats entre les troupes russes et les forces ukrainiennes font rage autour de la ville.

Bakhmout est une cible importante pour l'armée russe dans sa lente progression dans la région de Donetsk, l'un des territoires que le Kremlin prétend avoir annexé après ce que Kyiv et l'Occident considèrent comme des référendums fictifs en septembre.

Selon l'armée ukrainienne, la région est le théâtre de certains des combats les plus violents, et le maire adjoint Oleksandr Martchenko a déclaré à Reuters que les troupes russes "tentaient de prendre d'assaut la ville depuis plusieurs directions".

Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante son récit de la situation sur le champ de bataille.

"Chaque jour, il devient de plus en plus difficile de survivre dans cette ville", a dit Oleksandr Martchenko depuis un bâtiment gouvernemental vide, alors que des tirs de mortier résonnaient à proximité.

Selon lui, plus de 120 civils ont été tués à Bakhmout depuis l'invasion russe du 24 février.

"Dans certains districts, nous ne connaissons pas le nombre exact de personnes tuées, car des combats actifs s'y déroulent ou les installations sont temporairement occupées (par les forces russes)", a-t-il ajouté.

Les troupes ukrainiennes "tiennent fermement la ligne de front", a déclaré Oleksandr Martchenko, tout en décrivant la détérioration de la situation humanitaire dans la ville, où la population est passée d'environ 80.000 habitants avant la guerre à seulement 12.000 aujourd'hui.

La ville est privée d'électricité, de gaz et d'eau courante depuis près de deux mois.

Les habitants continuent de sortir dehors pour faire des achats, à collecter de l'aide humanitaire ou à chercher de l'eau, malgré les appels à l'évacuation, a dit Oleksandr Martchenko, qui a ajouté que l'hiver sera plus difficile pour les personnes âgées et atteintes d'un handicap.

"Nous tenons bon et espérons que les forces armées ukrainiennes seront en mesure de repousser l'ennemi plus loin de la ville", a-t-il déclaré.

(Reportage Joseph Campbell à Bakhmout, rédigé par Dan Peleschuk à Kyiv, version française Kate Entringer)

