Ukraine-Le Canada impose de premières sanctions contre la Russie

23 février (Reuters) - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé mardi une première salve de sanctions contre la Russie après la reconnaissance par Vladimir Poutine de l'indépendance de deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine.

Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement interdirait aux ressortissants canadiens de procéder à de quelconques échanges commerciaux ou investissements avec les deux régions séparatistes de l'Est ukrainien, ajoutant que les Canadiens ne pourraient pas non plus s'engager dans l'achat de dette souveraine russe.

Le Premier ministre canadien a précisé que des sanctions frapperaient aussi les membres du Parlement russe ayant voté pour la reconnaissance de l'indépendance des régions de Louhansk et de Donetsk.

Le Canada appliquera des sanctions supplémentaires à deux banques russes soutenues par l'Etat et empêchera toute transaction financière avec elles, a déclaré Justin Trudeau.

Des soldats supplémentaires seront aussi déployés dans la région, a ajouté le Premier ministre canadien.

"Aujourd'hui, j'autorise également le déploiement de 460 membres des Forces armées canadiennes. Des soldats supplémentaires se rendront en Lettonie et une frégate et des avions de patrouille supplémentaires seront déployés", a-t-il détaillé.

Justin Trudeau a jugé que la décision du président russe d'envoyer des soldats pour une opération qualifiée par Moscou de "maintien de la paix" représentait "une violation évidente de la souveraineté territoriale de l'Ukraine".

"Ne vous-y trompez pas, il s'agit de l'invasion d'un Etat souverain et c'est totalement inacceptable", a déclaré le Premier ministre, ajoutant qu'il n'était "pas trop tard" pour que Moscou choisisse la voie de la diplomatie.

(Reportage Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)