Ukraine-Le documentariste lituanien Mantas Kvedaravicius tué à Marioupol-rapports

3 avril (Reuters) - Le réalisateur lituanien Mantas Kvedaravicius a été tué samedi dans la ville ukrainienne de Marioupol, où il documentait de longue date la situation de ce port assiégé, ont rapporté certains de ses collègues et des médias.

"Notre ami et participant à Artdocfest, le documentariste lituanien Mantas Kvedaravicius, a été assassiné aujourd'hui à Marioupol, une caméra à la main, dans cette guerre de merde du Mal contre le monde entier", a écrit sur Facebook le réalisateur russe Vitaly Mansky, fondateur du festival de films documentaires Artdocfest.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces rapports.

Mantas Kvedaravicius était connu, entre autres, pour son film documentaire sur la zone de conflit "Mariupolis", présenté pour la première fois au Festival international du film de Berlin en 2016.

Tourné à Marioupol, le film fait le portrait d'une ville ukrainienne assiégée qui conserve une forte volonté de vivre. Ce port stratégique est situé dans la région séparatiste de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, où les combattants pro-russes combattent les forces ukrainiennes depuis 2014.

Encerclée depuis les tout premiers jours de l'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée le 24 février, Marioupol, principal port ukrainien sur la mer d'Azov, est le principal objectif de Moscou dans la région du Donbass et plusieurs dizaines de milliers de personnes y sont piégées, avec un accès de plus en plus restreint à l'eau potable et à la nourriture.

Mantas Kvedaravicius était né en 1976 et avait étudié à l'Université de Vilnius avant d'obtenir un diplôme en anthropologie sociale de l'Université de Cambridge, selon la chaîne de télévision publique lituanienne LRT.

Le radiodiffuseur, qui a également rapporté la mort du documentariste, a précisé ne pas avoir encore été en mesure de confirmer officiellement cette information. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)