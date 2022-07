Ukraine-Le fondateur d'un groupe céréalier tué par une frappe russe - gouverneur

KYIV, 31 juillet (Reuters) - Le fondateur et propriétaire du grand groupe céréalier ukrainien Nibulon, Oleksiy Vadatourski, a été tué dimanche avec son épouse par une frappe russe sur Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé dimanche le gouverneur de l'oblast (région) de Mykolaïv.

Dans un message diffusé sur Telegram, Vitalyi Kim a déclaré que le couple avait été tué à son domicile de Mykolaïv alors que la ville a été la cible de bombardements dans la nuit de samedi à dimanche ainsi que dimanche matin.

Nibulon, dont le siège se trouve à Mykolaïv, est spécialisé dans la production et l'exportation de blé, d'orge et de maïs. Le groupe possède sa propre flotte et ses chantiers navals. (Reportage Natalia Zinets et Max Hunder, version française Jean-Stéphane Brosse)