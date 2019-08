Ukraine-Le nouveau Premier ministre veut relancer l'économie

(Actualisé avec précisions sur le nouveau gouvernement)

KIEV, 29 août (Reuters) - Le nouveau Premier ministre ukrainien nommé jeudi, Oleksi Hontcharouk, un novice en politique, a annoncé que la relance de la croissance économique serait sa priorité.

Oleksi Hontcharouk, un avocat de 35 ans, était depuis le mois de mai directeur de cabinet adjoint du président Volodimir Zelenski. Le poulain du chef de l'Etat avait auparavant dirigé une ONG spécialisée dans les réformes économiques et travaillé comme conseiller au ministère de l'Ecologie. Il avait été candidat aux élections législatives de 2014, sans parvenir à être élu.

L'ancien ambassadeur d'Ukraine à l'Otan, Vadim Pristaïko, a été nommé au poste de ministre des Affaires étrangères, et l'avocat et militant Andreï Zahorodniouk à la Défense.

"Le gouvernement aura pour travail d'accélérer la croissance économique", a déclaré Oleksi Hontcharouk aux députés.

"Nous avons besoin de croissance, pas une croissance de 2 à 3%, mais de 5 à 7% au minimum", a-t-il ajouté. "Les réformes permettant d'atteindre ce but devront être mises en oeuvre rapidement."

La ministre des Finances du gouvernement sortant, Oksana Markarova, a été reconduite à son poste. Elle a occupé le poste de vice-ministre des Finances à partir de 2015 avant d'être nommée ministre l'an dernier ainsi que négociatrice auprès du Fonds monétaire international.

L'Ukraine continuera à coopérer avec le FMI et va entamer des négociations sur un nouveau programme dans quelques semaines, a déclaré le chef du gouvernement.

Le FMI a aidé l'Ukraine à se remettre d'une forte récession après le déclenchement des hostilités entre le gouvernement de l'époque et les forces séparatistes pro-russes dans l'est du pays en 2014.

Parallèlement, les Etats-Unis ont fait avoir qu'ils pourraient revoir leur aide militaire à l'Ukraine.

Le président Zelenski, un ancien acteur et humoriste, détient la majorité à la Rada, le parlement monocaméral, via son parti Serviteur du peuple. Il n'a pas exclu pour autant une dissolution si les progrès réalisés apparaissaient à ses yeux insuffisants.

"Je suis très heureux que nous ayons un parlement qui soit vraiment prêt à fonctionner", a-t-il déclaré aux députés.

"(Mais), a-t-il ajouté, ne vous engagez pas dans le populisme et ne noyez pas les décisions importantes sous des milliers d'amendements dénués de sens, mais mettez en œuvre les vraies réformes que les citoyens de l'Ukraine et du monde civilisé en ont assez d'attendre." (Pavel Polityuk et Natacha Zinets; Jean-Stéphane Brosse et Danielle Rouquié pour le service français)