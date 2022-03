Ukraine: Le pétrolier russe Loukoil appelle à l'arrêt le plus rapide possible du conflit

MOSCOU (Reuters) - Le groupe pétrolier russe Loukoil a appelé jeudi à l'arrêt le plus rapide possible du conflit en Ukraine, rapporte l'agence de presse russe Interfax.

Dans une déclaration publiée sur son site, le deuxième groupe pétrolier de Russie (et le premier non public) se dit préoccupé par les "événements tragiques en Ukraine" et se déclare en faveur de négociations visant à mettre fin au conflit.

Ses actionnaires majoritaires sont son président directeur général Vagit Alekperov et son vice-président, Leonid Fedun.

(Bureau de Moscou, version française Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)