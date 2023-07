KYIV, 8 juillet (Reuters) - Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, s'est félicité de la décision des États-Unis de fournir des bombes à sous-munitions à Kyiv, affirmant que cela contribuerait à désoccuper le territoire ukrainien, tout en promettant qu'elles ne seraient pas utilisées en Russie.

Les États-Unis ont annoncé vendredi la fourniture à l'Ukraine de bombes à sous-munitions - interdites par plus de 100 pays - pour l'aider dans sa contre-offensive face aux forces d'occupation russes.

Oleksii Reznikov a déclaré que ces armes permettraient de sauver la vie des soldats ukrainiens, ajoutant que l'Ukraine tiendrait un registre strict de leur utilisation et échangerait des informations avec ses partenaires.

"Notre position est simple : nous devons libérer nos territoires temporairement occupés et sauver la vie de notre peuple", a-t-il écrit sur Twitter.

"L'Ukraine n'utilisera ces munitions que pour la désoccupation de ses territoires internationalement reconnus. Ces munitions ne seront pas utilisées sur le territoire officiellement reconnu de la Russie."

Les armes à sous-munitions libèrent généralement un grand nombre de petites bombes qui peuvent tuer sans discrimination sur une vaste zone. Celles qui n'explosent pas constituent un danger pendant des décennies.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, a cherché vendredi à justifier la fourniture d'armes à l'Ukraine pour lui permettre de récupérer les territoires saisis depuis l'invasion de la Russie, en février 2022.

"Nous reconnaissons que les armes à sous-munitions créent un risque de dommages civils dus à des munitions non explosées", a-t-il déclaré à la presse. "Mais il existe également un risque massif de dommages civils si les troupes et les chars russes roulent sur les positions ukrainiennes, prennent davantage de territoire ukrainien et soumettent davantage de civils ukrainiens parce que l'Ukraine n'a pas assez d'artillerie."

Oleksii Reznikov a déclaré que l'armée n'utiliserait pas d'armes à sous-munitions dans les zones urbaines et qu'elle ne les emploierait que "pour percer les lignes de défense ennemies".

La Russie, l'Ukraine et les États-Unis n'ont pas signé la Convention sur les armes à sous-munitions, qui interdit leur production, stockage, utilisation et transfert.

L'Espagne, signataire de la convention, a déclaré qu'elle s'opposait à la décision américaine.

"L'Espagne, sur la base de l'engagement ferme qu'elle a pris avec l'Ukraine, a également pris l'engagement ferme que certaines armes et bombes ne peuvent être livrées en aucune circonstance", a déclaré aux journalistes la ministre espagnole de la défense, Margarita Robles, lors d'un rassemblement à Madrid samedi.

La Grande-Bretagne est également signataire de la convention qui interdit la production ou l'utilisation d'armes à sous-munitions et décourage leur utilisation, a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak.

"Nous continuerons à faire notre part pour soutenir l'Ukraine contre l'invasion illégale et non provoquée de la Russie", a-t-il déclaré aux journalistes samedi. (Reportage d'Olena Harmash, version française Benjamin Mallet)