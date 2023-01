KYIV, 1er janvier (Reuters) - Kyiv et ses alentours sont sous la menace d'attaques au drone, a déclaré dimanche soir le gouverneur de la région, Oleksiy Kouleba, alors que les sirènes d'alerte ont retenti dans la capitale ukrainienne et dans l'est du pays.

"Il y a une menace d'attaque au Shahed", le drone de fabrication iranienne, a-t-il dit via la messagerie Telegram. (Reportage Pavel Polityuk; version française Jean Terzian)