Ukraine-Les conditions "pas encore réunies" pour un sommet Biden-Poutine-Elysée

PARIS, 21 février (Reuters) - Les déclarations du Kremlin et de la Maison blanche sont "cohérentes" et "valident" l'idée d'un sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden même si "les conditions ne sont pas encore réunies", déclare-t-on lundi à l'Elysée.

La France a indiqué dans la nuit de dimanche à lundi que Vladimir Poutine et Joe Biden avaient accepté le principe d'un sommet bilatéral, proposé dimanche par le président français Emmanuel Macron, qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. (Reportage Michel Rose, rédigé par Myriam Rivet pour la version française, édité par Jean-Michel Bélot)