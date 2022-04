Ukraine-Les dirigeants de l'UE en route vers Kyiv pour afficher leur soutien

par Janis Laizans

KYIV, 8 avril (Reuters) - La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, étaient vendredi en route Kyiv, où ils doivent rencontrer le président ukrainien Volodimir Zelensky dans la journée, afin d'assurer l'Ukraine du soutien de l'Union européenne (UE).

Pour le haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères, cette visite est l'illustration que "l'Ukraine a le contrôle sur son territoire" et que son gouvernement est bien aux commandes du pays.

"L'Ukraine n'est pas un pays envahi dominé. Il y a encore un gouvernement (qui) reçoit des visiteurs venus de l'étranger et il est possible de voyager à Kyiv", a déclaré Josep Borrell aux journalistes lors de son trajet en train entre Bruxelles et la capitale ukrainienne, dont les alentours ont été abandonnés par le forces russes ces derniers jours.

Josep Borrell, qui a dit espérer que l'UE promette un soutien supplémentaire de 500 million euros à l'Ukraine dans les prochains jours, a précisé que ce déplacement serait aussi l'occasion pour l'UE de mettre en avant les mesures destinées à "isoler la Russie", alors que le Conseil de l'Union européenne a adopté vendredi un cinquième train de sanctions, qui prévoit notamment un embargo sur le charbon russe à partir du mois d'août. (Rédigé par Elizabeth Piper, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)