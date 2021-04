Ukraine-Les discussions au format "Normandie" n'aboutissent pas-source

MOSCOU, 19 avril (Reuters) - Les négociations impliquant des conseillers politiques et des diplomates dans le cadre de discussions dites en "format Normandie", qui rassemblent Paris, Berlin, Moscou et Kiev, se sont terminées lundi sans donner de résultats, selon une source au fait des discussions.

Les quatre pays se sont réunis pour tenter d'apaiser les tensions et aider à mettre fin au conflit dans l'est de l'Ukraine entre les forces de Kiev et les séparatistes pro-russes

Selon la source, les discussions, qui portaient sur la mise en œuvre des accords de Minsk, ont duré environ trois heures et n'ont donné aucun résultat tangible. (Darya Korsunskaya et Vladimir Soldatkin; version française Camille Raynaud)