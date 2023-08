6 août (Reuters) - Les discussions organisées en Arabie saoudite afin d'avancer vers une résolution pacifique de la guerre en Ukraine ont été productives, a déclaré dimanche un haut représentant ukrainien, tandis que la Russie a décrit cette réunion comme une tentative vouée à l'échec de rallier les pays du Sud derrière Kyiv.

Plus de 40 pays, dont les Etats-Unis, la Chine, l'Inde et des pays européens, prenaient part ce week-end dans la ville saoudienne de Djeddah à des discussions devant se terminer dimanche soir sans qu'un communiqué ne soit publié. La Russie n'a pas envoyé de représentant.

L'Ukraine et ses alliés ont présenté les pourparlers comme une tentative pour obtenir un consensus international sur des principes que Kyiv juge indispensables à un accord de paix, notamment le retrait des troupes russes du pays et le rétablissement de l'intégrité territoriale ukrainienne.

Dix-huit mois après le lancement de l'offensive russe, l'hypothèse de discussions directes entre Kyiv et Moscou paraît peu probable.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit par le passé espérer la tenue, d'ici la fin de l'année, d'un sommet mondial basé sur les principes mis en avant par Kyiv.

"Nous avons eu des consultations très productives sur les principes clé sur lesquels une paix juste et durable doit être bâtie", a déclaré dans un communiqué le secrétaire général de la présidence ukrainienne, Andry Yermak, à propos des discussions de Djeddah.

Cité dimanche par la presse officielle russe, le ministre adjoint de la Défense, Sergueï Ryabkov, a dénoncé les pourparlers saoudiens comme "un reflet des tentatives de l'Occident pour poursuivre ses efforts voués à l'échec" de mobiliser les pays du Sud derrière la position de Kyiv.

Si de nombreux pays occidentaux ont largement exprimé leur soutien à l'Ukraine, nombreux sont les pays réticents à prendre position pour l'un des deux camps, quand bien même ils veulent la fin d'un conflit nuisant à l'économie mondiale.

La participation de la Chine aux discussions de Djeddah pourrait indiquer un virage dans sa position, mais pas un changement majeur toutefois, ont estimé des analystes, alors que Pékin s'est refusé à dénoncer l'offensive russe et n'avait pas pris part à de précédents pourparlers à Copenhague.

Des diplomates occidentaux ont par ailleurs mis en exergue le rôle de l'Arabie saoudite pour rassembler un groupe de pays plus large pour ces discussions, usant de son rapprochement croissant avec la Chine et de ses liens préservés avec la Russie et l'Ukraine.

Andry Yermak a indiqué que des points de vue différents ont émergé lors des discussions, décrivant celles-ci comme "extrêmement ouvertes et honnêtes".

Tous les pays ont démontré leur engagement aux principes du droit international et au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriales, a-t-il ajouté. (Rédigé par Pavel Polityuk; version française Jean Terzian)