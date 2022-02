Ukraine: Londres sanctionne 5 banques et 3 personnalités russes

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé mardi que la Grande-Bretagne allait sanctionner cinq banques et trois hommes d'affaires russes après la reconnaissance par Moscou de deux régions séparatistes ukrainiennes.

"Aujourd'hui, le Royaume-Uni sanctionne les cinq banques russes suivantes: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsviazbank et la Banque de la mer Noire, et nous sanctions trois individus disposant d'une très importante fortune", a dit le chef du gouvernement au Parlement.

"Il s'agit de la première tranche, du premier barrage de ce que nous sommes prêts à faire."

Parmi les trois personnes sanctionnées figurent l'homme d'affaires Guennady Timchenko, un proche de Vladimir Poutine.

"Tous les actifs qu'ils détiennent au Royaume-Uni seront gelés et les individus concernés se verront interdire tout voyage ici", a précisé Boris Johnson.

