Ukraine-Macron a souligné avec Biden la nécessité de poursuivre les efforts diplomatiques

16 février (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden demeurent très attentifs et vigilants sur l'évolution de la situation sur le terrain concernant la crise ukrainienne, a rapporté l'Elysée à l'issue d'un entretien téléphonique mardi entre les deux dirigeants.

Emmanuel Macron a souligné la nécessité de poursuivre les efforts diplomatiques pour réduire les tensions et créer les conditions d'apaisement nécessaires à un dialogue sérieux, a indiqué la présidence française dans un communiqué.

Il a rappelé l'engagement solide et constant de la France pour le respect de la souveraineté et la sécurité de ses partenaires et alliés, a-t-elle ajouté. (Rédigé par Jean Terzian)