PARIS, 7 mars (Reuters) - Emmanuel Macron a dénoncé le "cynisme moral et politique" de la Russie sur les couloirs humanitaires proposés par Moscou en Ukraine.

Le chef de l'Etat a dénoncé un "discours hypocrite qui consiste à dire 'on va aller protéger les gens pour les emmener en Russie'", dans une interview accordée à LCI et dont un extrait a été diffusé sur TF1. "Tout ça n'est pas sérieux, c'est du cynisme, moral et politique".

