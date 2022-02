PARIS, 3 février (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden ont indiqué vouloir maintenir le très fort niveau de coordination et de concertation entre partenaires européens et alliés lors d'un entretien téléphonique, a annoncé jeudi l'Elysée dans un communiqué. (Rédigé par Camille Raynaud)