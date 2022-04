Ukraine: Macron promet plus d'aide militaire et humanitaire à Zelensky

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron, a promis samedi de renforcer l'appui de la France à l'Ukraine en matériel militaire et en aide humanitaire à l'occasion d'un entretien téléphonique d'une heure avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le président français a également réaffirmé à cette occasion "sa volonté d'oeuvrer activement lors de son second mandat à rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, en maintenant toujours une étroite coordination avec ses partenaires européens et alliés", a fait savoir l'Elysée.

(Reportage Michel Rose, rédigé par Jean-Michel Bélot)