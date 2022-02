Ukraine-Macron s'est entretenu avec Zelenski-Elysée

PARIS, 24 février (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec son homologue ukraininen Volodimir Zelenski à qui il a réitéré son soutien à l'Ukraine, a annoncé mercredi l'Elysée dans un communiqué.

"Le président de la République a réitéré son soutien à l'Ukraine et son attachement à la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays", était-il dit dans le communiqué.

Les deux dirigeants ont évoqué le soutien que la France a déjà apporté et continuera d'apporter à Kiev en matière économique et financière, et d'équipements défensifs, ajoute l'Elysée.

Le communiqué précisait également que le soutien que l'Union européenne peut apporter à l'Ukraine sera à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du Conseil européen prévue jeudi. (Rédigé par Camille Raynaud)