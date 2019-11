Ukraine-Moscou confirme la venue de Poutine à Paris le 9/12

MOSCOU, 18 novembre (Reuters) - Le Kremlin a confirmé lundi la participation de Vladimir Poutine au sommet sur l'Ukraine, en présence des dirigeants français, allemand et ukrainien, prévu le 9 décembre à Paris.

La présidence russe était jusqu'à présent restée évasive concernant cette réunion en "format Normandie", dont l'Elysée a annoncé la tenue vendredi.

Paris a invoqué de récentes "avancées majeures (...) dans les négociations en vue du règlement du conflit dans l'Est de l'Ukraine" pour justifier la tenue d'un sommet dans cette configuration, plus de trois ans après le dernier en date. (Alexander Marrow et Maria Kiselyova, version française Simon Carraud)