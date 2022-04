Ukraine: Moscou dénonce une manipulation ordonnée par les Etats-Unis sur Boutcha

Koste - En matière de géopolitique, la seule question est "qui ment le plus et le mieux ?".

Pour ce qui est des USA, ils n'ont plus rien à prouver, ce sont les champions hors catégorie.

Leur esprit colonialiste, manipulateur, leur hégémonie n'ont pas d'égal.

Lorsque j'ai lu la nouvelle de ce massacre, la première chose qui m'est passée par l'esprit est un massacre organisé par les alliés de l'Ukraine, qui s'en sortiront toujours en parlant d'avoir "éliminé une bande de traitres pro-russes".

L'avenir le démontrera sûrement. 3 5