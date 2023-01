Ukraine-Moscou dit progresser à Soledar, Kyiv dément la prise de la ville

KYIV/MOSCOU, 11 janvier (Reuters) - Les forces russes progressent dans leurs opérations militaires autour de Soledar, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré mercredi le Kremlin, parlant de "dynamique positive" sans confirmer la capture de cette ville minière, annoncée la veille par le groupe paramilitaire russe Wagner.

"Ne nous précipitons pas, attendons les déclarations officielles", a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que des unités russes aéoportées encerclaient la ville par le nord et le sud.

L'Ukraine assure de son côté que ses forces continuent de résister aux assauts russes. Les combats se poursuivent, a déclaré Serhiy Tcherevaty, porte-parole du commandement Est de l'armée ukrainienne.

"La ville n'est pas sous le contrôle de la Fédération russe. De féroces batailles sont en cours. La situation est compliquée", a-t-il indiqué, comparant l'intensité des combats à ceux de la Seconde Guerre mondiale.

Mardi soir, le patron du groupe de mercenaires Wagner, Evguéni Prigojine, affirmait que Wagner avait pris le contrôle de tout le territoire de Soledar, dans un communiqué cité par la presse officielle russe.

Située dans la région industrielle du Donbass, la ville se trouve à sept kilomètres au nord-ouest de Bakhmout, dont Moscou cherche à s'emparer depuis des mois et où les deux camps se livrent une féroce bataille de tranchées.

Dmitri Peskov a admis mercredi de lourdes pertes côté russe. "Même si les succès tactiques sont aussi très importants, ils ont un prix élevé, ils se gagnent au prix de l'héroïsme fantastique de nos combattants", a-t-il dit.

Soledar abrite des mines de sel et des kilomètres de galeries souterraines susceptibles d'abriter des troupes ou de l'équipement. Une photographie postée sur le compte Telegram du groupe Wagner semble montrer Evguéni Prigojine et ses mercenaires à l'intérieur d'une mine.

L'agence russe officielle RIA a déclaré que les hommes de Wagner avaient pris les mines de sel de Soledar, dont l'entrée est située à la périphérie de la ville, après des "combats acharnés".

Les Etats-Unis estiment qu'Evguéni Prigojine a un intérêt personnel et financier à s'emparer des mines de sel et de gypse de Soledar, selon un responsable de la Maison blanche, qui accuse déjà Wagner de piller des ressources minières en Afrique.

Ce responsable, qui s'exprimait la semaine dernière, estimait alors à plus de 4.100 morts et 10.000 blessés les pertes de Wagner, qui compterait près de 50.000 hommes, dont un millier de morts entre la fin novembre et le début décembre près de Bakhmout.

La prise de Soledar serait importante pour les forces russes sur le plan stratégique, ouvrant la possibilité de capturer d'autres villes plus grandes comme Bakhmout.

"L'opportunité de libérer Artyomovsk (nom russe de Bakhmout) et Siversk est désormais démultipliée. C'est une entrée vers la tête de pont de Kramatorsk, Sloviansk", a déclaré le chef de l'administration prorusse de la province de Donetsk, l'une des quatre annexées par la Russie en septembre dernier. (Bureaux de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)