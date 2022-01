Ukraine-Nouvel entretien téléphonique entre Macron et Poutine

PARIS/MOSCOU, 31 janvier (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus de la situation en Ukraine lors d'un nouvel appel téléphonique, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué.

"Les deux présidents accueillent favorablement les avancées positives en format Normandie, et souhaitent tous deux poursuivre le dialogue dans ce cadre pour une mise en oeuvre des Accords de Minsk relatif à la situation dans le Donbass", précise l'Elysée.

Les deux dirigeants ont discuté des garanties de sécurité demandées par Moscou et sont convenus d'envisager une rencontre en face-à-face, a indiqué de son côté le Kremlin.

Selon l'Elysée, une telle rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine n'est pas exclue mais aucune date n'a été fixée à ce stade.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'étaient déjà entretenus par téléphone vendredi. Le président russe avait réitéré sa demande de garanties de sécurité de la part des Etats-Unis et de l'Otan, soulignant qu'il ne souhaitait pas une escalade des tensions. (Reportage de Michel Rose à Paris et Vladimir Soldatkin à Moscou; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)