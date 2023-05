30 mai (Reuters) - Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a demandé mardi à Kyiv et Moscou de respecter cinq principes pour protéger la centrale nucléaire de Zaporijjia, située en Ukraine et contrôlée par l'armée russe, laissant entendre qu'il n'est pas parvenu à sceller avec eux un accord sur la question.

S'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'Onu, Rafael Grossi déclaré que la situation sécuritaire à Zaporijjia restait "extrêmement fragile et dangereuse", alors que "les activités militaires continuent dans la région et pourraient s'intensifier considérablement à l'avenir".

Rafael Grossi tente depuis des mois de parvenir à un accord destiné à empêcher toute catastrophe nucléaire dans la plus grande centrale d'Europe.

Les cinq principes qu'il demande à l'Ukraine et la Russie de respecter incluent notamment de s'abstenir de toute attaque en direction ou en provenance de la centrale et de ne pas y stocker des armes lourdes ou des munitions. (Reportage Daphne Psaledakis et Arshad Mohammed à Washington; version française Jean Terzian)