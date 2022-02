Ukraine-Pour la France, Poutine a rompu son engagement-Elysée

PARIS, 22 février (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron considère que son homologue russe Vladimir Poutine a rompu les engagements pris et sa décision devait être sanctionnée, a déclaré lundi l'Elysée.

Emmanuel Macron souhaite également que des sanctions proportionnées, ciblées en relation avec les annonces russes concernant le Donbass soient prises au niveau européen.

"Le président Poutine a tenu ce (lundi) soir un discours qui est à la fois politico-historique accusatoire, qui mêle des considérations très diverses de type à la fois rigides et paranoïaques", a déclaré à la presse un responsable de l'Elysée.

Le responsable a ajouté que la France souhaitait que la rencontre prévue vendredi à Paris entre les ministres des Affaires étrangères russe et français ait lieu.

"Notre souhait est que cette rencontre ait lieu, nous pensons que la difficulté de la situation n'exclut pas de se voir", a déclaré le responsable, précisant toutefois que la France poserait clairement des exigences et s'assurerait de garder les moyens d'un certain contrôle sur la situation. (Reportage Michel Rose et Juliette Jabkhiro; version française Camille Raynaud)