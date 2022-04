Ukraine-Poutine avertit l'Occident de représailles fulgurantes en cas d'ingérence

KYIV, 28 avril (Reuters) - Alors que la Russie a, selon Kyiv, intensifié son offensive dans l'est et le sud de l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a menacé les pays occidentaux de représailles fulgurantes en cas d'ingérence pour soutenir les Ukrainiens.

Plus de deux mois après le début de l'offensive des forces russes, qui ne sont pas parvenues à prendre le contrôle de la capitale Kyiv, la Russie a concentré ses troupes dans l'est de l'Ukraine, ce que les pays occidentaux analysent comme un tournant décisif dans le conflit.

"L'ennemi accélère le rythme de son offensive. Les occupants russes mènent d'intenses frappes dans presque toutes les directions", a déclaré le commandement militaire ukrainien à propos de la situation dans l'est de l'Ukraine.

Selon le commandement, la principale attaque se déroule près des villes de Slobozhanske et de Donetsk le long d'un axe routier stratégique reliant la deuxième plus grande ville ukrainienne Kharkiv et Izioum, occupée par les forces russes.

Le gouverneur de la région de Kharkiv a indiqué que les forces russes intensifiaient leurs attaques depuis Izioum, mais que les troupes ukrainiennes tenaient bon.

Les autorités ukrainiennes ont aussi fait état de fortes explosions à Kherson dans le sud du pays, la seule capitale régionale dont les forces russes ont pris le contrôle depuis le début de l'offensive le 24 février dernier que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale".

L'armée russe y a fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes pour disperser des manifestations pro-ukrainiennes.

Les pays occidentaux ont accéléré ces derniers jours leurs livraisons d'armes à l'Ukraine face à l'intensification des combats dans l'est du pays.

Réunis en début de semaine sur une base militaire américaine en Allemagne, plus de 40 pays se sont engagés à envoyer des armes lourdes.

La Russie a demandé aux Etats-Unis de cesser d'envoyer des armes à l'Ukraine, déclarant que les livraisons d'armes occidentales attisaient le conflit.

S'adressant aux parlementaires russes, Vladimir Poutine a déclaré que l'Occident voulait découper la Russie en plusieurs morceaux, et a accusé les pays occidentaux de pousser l'Ukraine dans un conflit avec la Russie.

"Si quelqu'un a l'intention d'intervenir dans les événements en cours et de créer des menaces stratégiques contre la Russie, cela sera inacceptable pour nous. Ils devraient savoir que les frappes que nous mènerons en représailles seront fulgurantes", a dit Vladimir Poutine, selon une vidéo de son allocution diffusée par les médias russes.

"Nous avons tous les outils pour cela, des choses dont personne d'autre ne peut se vanter de disposer actuellement. Et nous ne nous vanterons pas, nous les utiliserons si nécessaire. Et je veux que tout le monde le sache", a ajouté le président russe.

(Reportage Natalia Zinets, version française Camille Raynaud et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)