Ukraine: Poutine demande à l'industrie de défense d'accélérer la cadence

(Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a demandé vendredi aux dirigeants des entreprises du complexe militaro-industriel de faire en sorte que l'armée obtienne rapidement toutes les armes dont elle a besoin pour combattre en Ukraine.

"La tâche la plus importante qui incombe à notre complexe militaro-industriel est de fournir à nos unités et à nos forces présentes sur la ligne de front tout ce dont elles ont besoin: les armes, les équipements, les munitions et le matériel nécessaire dans les délais les plus courts", a dit Vladimir Poutine.

"Il est également important de perfectionner et d'améliorer de manière significative les caractéristiques techniques des armes et des équipements de nos soldats", a ajouté le président russe.

Vladimir Poutine s'exprimait alors qu'il visitait une usine d'armement dans la ville de Toula, à 200 kilomètres au sud de Moscou.

