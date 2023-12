(Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni vendredi afin de discuter de la situation en Ukraine après que la Russie a lancé vendredi une attaque massive de missiles et de drones contre le pays.

La réunion a été organisée à la demande de l'Ukraine et de ses soutiens après que la Russie a lancé sa plus importante attaque depuis le début de la guerre, attaque qui a touché presque toutes les grandes villes du pays et fait au moins 31 morts et plus de 160 blessés dans la population civile.

"Malheureusement, l'année 2023 se termine comme elle a commencé, avec une violence dévastatrice contre le peuple ukrainien", a déclaré Khaled Khiari, secrétaire général adjoint des Nations unies pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique.

La plupart des membres du Conseil de sécurité, dont les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, ont condamné les attaques contre l'Ukraine.

Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations unies, Geng Shuang, n'a pas condamné les attaques, mais a appelé à une "solution politique" à la guerre en Ukraine.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a condamné les attaques lancées par la Russie contre l'Ukraine, a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric.

"Les attaques contre la population et les infrastructures civiles violent le droit international, elles sont inacceptables et doivent cesser immédiatement", a dit Stéphane Dujarric.

(Reportage Simon Lewis et Ronald Popeski; version française Camille Raynaud)

