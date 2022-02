Ukraine/Russie-Des centaines de personnes visées par les sanctions européennes en discussion

BRUXELLES, 22 février (Reuters) - Les sanctions contre la Russie en cours de discussion à l'échelle européenne pourraient concerner des centaines de personnes et porter sur l'interdiction des transactions sur les obligations russes, a-t-on appris mardi auprès d'un haut responsable européen.

Un conseil extraordinaire des ministres européens des Affaires étrangères doit se tenir dans l'après-midi à Paris et devrait décider de sanctions ciblées et proportionnées contre la Russie, au lendemain de la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance de deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, où il a envoyé des soldats de "maintien de la paix". (Reportage Sabine Siebold, John Chalmers et Bart Meijer ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)