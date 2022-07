Ukraine: Six morts dans une attaque de roquettes contre un immeuble du Donbass

KYIV (Reuters) - Au moins six personnes ont été tuées, et plus de 30 autres pourraient être prisonnières des décombres, après que des roquettes russes ont frappé un immeuble d'habitation de cinq étages dans la région ukrainienne de Donetsk, a annoncé le gouverneur de la région.

Pavlo Kyrylenko a indiqué sur Telegram que la frappe avait eu lieu samedi soir dans la ville de Chasiv Yar. Six personnes ont trouvé la mort et cinq ont été blessées, a-t-il ajouté.

Selon des informations des habitants, au moins 34 personnes sont probablement encore bloquées dans les ruines de l'immeuble qui s'est effondré sous les impacts, a poursuivi le gouverneur.

Andriy Yermak, directeur de cabinet du président ukrainien, a déclaré de son côté sur Telegram que la frappe constituait "une attaque terroriste de plus" et que la Russie devait être désignée en conséquence comme un "Etat sponsor du terrorisme".

Moscou, qui qualifie son invasion de l'Ukraine d'"opération militaire spéciale" visant à démilitariser l'Ukraine, dément viser des cibles civiles.

