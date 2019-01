Ukraine-Timochenko en lice pour la présidentielle du 31 mars

KIEV, 22 janvier (Reuters) - L'opposante Ioulia Timochenko, favorite des sondages, a lancé mardi sa campagne pour l'élection présidentielle du 31 mars, en s'engageant à lutter contre la corruption, à relever les salaires et à accélérer l'intégration avec l'Occident.

Cette ancienne Première ministre apparaît pour le moment comme la mieux placée pour déloger le président sortant Petro Porochenko, arrivé au pouvoir dans la foulée de la révolution de Maïdan, en 2014, et dont la popularité s'est érodée, la corruption endémique demeurant.

"Mon objectif, dont je ne démordrai pas, c'est que nous devenions un grand pays. Voilà pourquoi je suis candidate à la présidentielle aujourd'hui", a déclaré l'oratrice sous les vivats de ses partisans massés dans une salle de sports de Kiev. "Ioulia est notre présidente!", lui ont-ils lancé.

"Barrer la route à la corruption ne sera pas un problème. Nous le ferons. C'est possible. Vous et moi en avons la volonté politique. Je promets de devenir le cauchemar de ceux qui tirent profit de la corruption", a lancé l'ancienne égérie de la "révolution orange" (2004-2005).

Ioulia Timochenko avait été condamnée et emprisonnée sous l'ex-président pro-russe Viktor Ianoukovitch, qui l'avait battue à la présidentielle de 2010 et qui a été lui-même chassé du pouvoir quatre ans plus tard.

Libérée de prison, elle a été battue également à la présidentielle de mai 2014 face à Petro Porochenko, un magnat millionnaire.

Fin décembre, un sondage créditait Ioulia Timochenko de 16% des intentions de vote, devant Petro Porochenko deuxième avec 13,8%. (Natalia Zinets; Eric Faye pour le service français)