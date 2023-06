14 juin (Reuters) - Des missiles russes ont atteint dans la nuit de mardi à mercredi des bâtiments civils dans la ville ukrainienne d'Odessa, sur les rives de la mer Noire, et dans la région de Donetsk, dans l'est, faisant au moins six morts, a déclaré l'armée ukrainienne

Quatre missiles de croisière ont été lancés par l'armée russe, a indiqué le commandement militaire ukrainien pour le sud du pays. Deux missiles ont été détruits avant d'atteindre leurs cibles.

"Un centre d'affaires, un établissement d'enseignement, un complexe résidentiel et des commerces du centre-ville ont été endommagés", a-t-il fait savoir via la messagerie Telegram.

Trois personnes travaillant dans l'entrepôt d'un détaillant ont été tués après qu'un missile a atteint le bâtiment et provoqué l'incendie de celui-ci, a dit l'armée, ajoutant que les recherchent se poursuivaient dans les décombres.

Une autre séries de frappes, visant cette fois la région orientale de Donetsk, a tué trois civils, a annoncé le gouverneur Pavlo Kyrylenko sur Facebook. Deux personnes ont été tuées à Kramatorsk et une autre à Kostiantynivka.

"Les missiles ont touché des maisons individuelles (...) et provoqué d'importants dégâts: à Kramatorsk, cinq maisons individuelles ont été détruites et plus d'une vingtaine ont été endommagées, à Kostiantynivka, deux ont été détruites et 55 endommagées."

Reuters n'a pas pu vérifier indépendamment ces informations. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par la Russie qui, comme l'Ukraine, nie viser des civils. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian et Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)