29 janvier (Reuters) - Un missile a atteint dimanche un bâtiment résidentiel situé dans le centre de Kharkov, deuxième ville la plus importante d'Ukraine, faisant un mort et plusieurs blessés, a déclaré le gouverneur de la région, Oleh Synehoubov, via la messagerie Telegram.

Sur une photo prise par Reuters, on peut apercevoir des flammes embraser une partie d'un bâtiment résidentiel. (Reportage Ron Popeski et Gleb Garanich; version française Jean Terzian)