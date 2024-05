KHARKIV, UKRAINE, 19 mai (Reuters) - Des frappes aériennes russes ont tué au moins quatre personnes et en ont blessé huit autres dimanche dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, selon des responsables locaux.

Les correspondants de Reuters présents sur les lieux de l'attaque ont vu une zone de loisirs détruite après ce que les sauveteurs sur place ont qualifié de puissante explosion, suivie d'une seconde frappe, une quinzaine de minutes plus tard.

Le cadavre d'un homme gisait sous les décombres de ce qui, un peu plus d'une heure auparavant, était un restaurant très fréquenté au bord d'un lac par une journée ensoleillée.

"Les occupants ont attaqué la zone où les habitants se détendaient", a déclaré le gouverneur de Kharkiv, Oleh Syniehubov, sur l'application de messagerie Telegram.

La ville de Kharkiv et la région du même nom ont été constamment attaquées ces dernières semaines par des missiles et des bombes guidées russes, dans le cadre d'une offensive lancée par les troupes de Moscou dans le nord-est de la région. (Reportage de Max Hunder à Kharkiv et de Pavel Polityuk à Kyiv, rédigé par David Goodman et Frances Kerry, version française Benjamin Mallet)