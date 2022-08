Ukraine-Une cargaison de céréales part d'Odessa, une première depuis le début de la guerre

par Natalia Zinets

KYIV, 1er août (Reuters) - Un navire chargé de céréales ukrainiennes destinées à l'export a quitté lundi matin le port d'Odessa, ont annoncé les autorités de Kyiv - une première depuis que l'agression russe en Ukraine a entraîné l'arrêt de l'activité des ports ukrainiens sur la mer Noire il y a plus de cinq mois.

Cette opération s'effectue dans le cadre de l'accord sur les couloirs maritimes sécurisés pour les exportations de céréales et d'engrais signé le 22 juillet dernier à Istanbul par la Russie et l'Ukraine sous l'égide des Nations unies et de la Turquie, qui contrôle les détroits de la mer Noire.

"Le premier navire céréalier depuis l'agression russe a quitté le port. Grâce au soutien de tous nos partenaires et de l'Onu, nous avons été en mesure d'appliquer pleinement l'accord signé à Istanbul", a annoncé sur Twitter le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandr Koubrakov.

Le ministère turc de la Défense, qui a le premier fait état de cette opération, a de son côté précisé que le navire en question, le Razoni, qui bat pavillon sierra-léonais, transportait une cargaison de maïs et voguait vers le Liban.

D'autres navires suivront, a également précisé le ministère turc de la Défense.

L'accord d'Istanbul prévoit des couloirs maritimes sécurisés pour les exportations de céréales depuis trois grands ports de l'oblast (région administrative) d'Odessa, celui de la ville d'Odessa, celui de Tchernomorsk et celui de Ioujni.

"Dans (ces) ports, 16 autres navires attendent déjà leur tour. Ce sont des bateaux qui ont été bloqués depuis le début de l'invasion russe", a fait savoir Oleksandr Koubrakov dans un communiqué diffusé par le ministère des Infrastructures.

Selon des responsables de la présidence ukrainienne, ces 16 navires amarrés dans des ports ukrainiens seraient chargés de près de 580.000 tonnes de céréales ukrainiennes.

"Le déblocage des ports fournira au moins un milliard de dollars (plus de 980 millions d'euros) en devises étrangères pour l'économie ukrainienne et permettra au secteur agricole de programmer la saison de semailles pour l'année prochaine", est-il également souligné dans le communiqué du ministère.

Depuis le début de son offensive contre l'Ukraine le 24 février dernier, la Russie s'est emparée d'une grande partie de la côte ukrainienne et a soumis les ports de la mer Noire et de la mer d'Azov à un blocus.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine, respectivement troisième et quatrième exportateurs mondiaux de céréales, a donc accentué la hausse des prix des denrées alimentaires et mis en péril les approvisionnements alimentaires mondiaux, l'Onu mettant en garde contre le risque de famine dans plusieurs pays.

Au-delà des cargaisons immobilisées dans les ports depuis plusieurs mois, des stocks de céréales ukrainiennes sont également bloqués dans des silos en raison du conflit.

La Russie a rejeté toute responsabilité dans la crise alimentaire mondiale, dénonçant les sanctions occidentales qui freinent considérablement les exportations russes de céréales et d'engrais et accusant l'armée ukrainienne d'avoir placé des mines flottantes au large de ses ports.

(Reportage Natalia Zinets, rédigé par Tom Balmforth ; version française Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)