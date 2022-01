Ukraine-Washington ordonne l'évacuation des familles de diplomates US

(Ajoute déclarations de l'ambassade des États-Unis à Kiev)

24 janvier (Reuters) - Les États-Unis ont annoncé dimanche qu'ils ordonnaient l'évacuation des familles du personnel de leur ambassade à Kiev en raison de la menace d'une opération militaire russe.

Le département d'État a ajouté que les départs volontaires des membres du personnel de l'ambassade des États-Unis à Kiev étaient autorisés et que les citoyens américains se trouvant en Ukraine devaient envisager de quitter le pays immédiatement.

"Nous avons consulté le gouvernement ukrainien et nous nous coordonnons avec nos alliés et partenaires à Kiev", a déclaré l'ambassade des États-Unis.

La Russie, qui a déployé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, nie toute intention belliqueuse. Mais ces manoeuvres suscitent des inquiétudes en Occident qui a menacé d'imposer de sévères sanctions économiques à Moscou en cas d'invasion de l'Ukraine.

L'ambassade des États-Unis à Kiev a prévenu dans un communiqué que "la Russie pourrait lancer une offensive militaire à tout instant et le gouvernement américain ne serait alors pas en mesure d'évacuer ses citoyens".

"Les ressortissants américains se trouvant actuellement en Ukraine doivent se préparer en conséquence", était-il ajouté.

Le New York Times a rapporté dimanche que le président américain Joe Biden envisageait de déployer plusieurs milliers de soldats dans les pays d'Europe de l'Est alliés de l'Otan et dans les pays Baltes.

Le Pentagone s'est abstenu de tout commentaire, notant toutefois que son porte-parole, John Kirby, avait déclaré vendredi: "Nous allons faire en sorte de proposer plusieurs plans à nos alliés afin de les rassurer, particulièrement en ce qui concerne le flanc est de l'Otan."

La rencontre entre les chefs de la diplomatie russe et américaine vendredi à Genève n'a débouché sur aucun résultat tangible, alors que la Russie a massé des troupes aux frontières de l'Ukraine.

Dimanche, la Grande-Bretagne a accusé le Kremlin de chercher à installer un dirigeant pro-russe en Ukraine.

Par ailleurs, le département d'État a déconseillé dimanche les voyages en Russie en raison des "tensions à la frontière ukrainienne". (Reportage Costas Pitas à Los Angeles; version française Camille Raynaud)