Ukraine-Zelenski appelle les Russes à manifester contre l'attaque d'une centrale nucléaire

LVIV, 4 mars (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelenski s'est adressé directement à la population russe, l'appelant à manifester contre la prise de contrôle d'infrastructure nucléaire par les forces russes en Ukraine.

"Peuple russe, je veux m'adresser à vous: comment est-ce possible? Nous nous sommes battus ensemble après tout en 1986 après la catastrophe de Tchernobyl", a déclaré Volodimir Zelenski lors d'une allocution télévisée. (Reportage Natalia Zinets et Pavel Polityuk, rédigé by Alessandra Prentice, version française Matthieu Protard)